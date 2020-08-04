Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 4 августа 2020 года: Число зараженных в Дзержинске перевалило за две тысяч человек

По данным на 4 августа 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 24 345 человек. За минувшие сутки в регионе было выявлено 109 новых случаев заражения Covid-19. Почти половина всех зараженных коронавирусом — 11 873 человека — была выявлена на территории самого Нижнего Новгорода. Оставшиеся 12 472 человека распределены по районам и городским округам Нижегородской области.

- За последние сутки новые случаи не были выявлены в Приокском районе Нижнего Новгорода, а также в 32 муниципалитетах Нижегородской области, - рассказали в региональном оперативном штабе. - Если говорить в целом о заражениях, то наибольшее число заболевших по-прежнему фиксируют в Дзержинске (2 099) На втором месте в этом антирейтинге Павловский район (1287). Замыкает тройку лидеров Бор (893). Также много заболевших зафиксировано в Богородском районе (658), в Кстовском районе (628), Семеновском городском округе (529).

КОНКРЕТНО

Сколько зараженных в каждом районе Нижнего Новгорода?

Автозаводский – 2761

Ленинский – 1944

Канавинский – 1704

Сормовский – 1316

Советский – 1241

Московский – 1216

Нижегородский – 975

Приокский – 716

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