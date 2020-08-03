2020-08-03T18:34:33+03:00
Общество

В Автозаводском районе открылся после благоустройства парк Славы

Парк Славы стал первым завершенным объектом благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2020 году
Кристина БЕРБАСОВА
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В Автозаводском районе открылся после благоустройства парк Славы. Фото: Алексей МАНЯНИНВ Автозаводском районе открылся после благоустройства парк Славы. Фото: Алексей МАНЯНИН
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В Нижнем Новгороде состоялось открытие первого благоустроенного объекта в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2020 году, которым стал Парк Славы в Автозаводском районе. Об этом стало известно от администрации города Нижнего Новгорода.

С помощью рейтингового голосования и активных общественных обсуждении, нижегородцами было принято решение о благоустройстве Парка Славы, который не подвергался капитальному ремонту 40 лет.

Для представителя подрядной организации ООО «Автодорстрой» Алексея Ефремова работа над новой площадкой для военно-патриотического воспитания молодежи стала самым ответственным объектом в его практике.

Над благоустройством парка работали около 100 человек. Они выложили брусчаткой более 9,5 тысяч кв.м. пешеходных дорожек, закрепили основание ступеней монумента, высадили 22 дерева, разбили почти 400 кв.м. цветников, установили 48 скамеек и урн, заменили освещение, обновили таблички Героям Советского Союза, установили стенды навигации. Также по предложению общественных организаций в парке Славы установили памятник воинам-автозаводцам, погибшим в локальных конфликтах.

- Место для установки памятника выбрано очень удачно – рядом с Вечным огнем. Мы приходили, вспоминали дедушку – участника Великой Отечественной войны. И теперь это еще более символичное для нас место – памятник о подвиге сына. Спасибо большое всем, кто помог: администрации города, района, и родителям, которые много лет добивались установки памятника, - говорит Ирина Молянова, мама Сергея Молянова - погибшего в Сирии военнослужащего, награжденного Орденом Мужества.

Напомним, что 32 объекта должны благоустроить в 2020 году в Нижнем Новгороде по нацпроекту "Жилье и городская среда".

- Все главы районов должны регулярно контролировать ход работ, а подрядчики – успеть выполнить благоустройство к осени, - заявил исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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