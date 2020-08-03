2020-08-03T17:12:20+03:00
Общество

В Вознесенском районе отремонтировали участок дороги протяженностью 2,2 км

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» были произведены ремонтные работы на участке Теньгушево-Вознесенское
Кристина БЕРБАСОВА
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В Вознесенском районе отремонтировали участок дороги протяженностью 2,2 кмВ Вознесенском районе отремонтировали участок дороги протяженностью 2,2 кмФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
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Участок дороги протяженностью 2,2 километра отремонтировали в Вознесенском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. До начала работ на объекте износ асфальта на данном участке составлял 90%, в то время как сама дорога фактически считается въездом в Нижегородскую область со стороны соседней Республики Мордовия.

- Все было в ямах и трещинах. В целом за полторы недели подрядчик с работой справился. Сейчас устраняет замечания по поводу обочин и должен нанести горизонтальную разметку термопластиком. - сообщил директор Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области Леонид Самухин.

На данном участке подрядчики восстановили кромки проезжей части, засыпали щебнем ямы и провалы. Они также расчистили прилегающие территории от кустарника и мелколесья, уложили асфальтобетонное покрытие. Как сообщает пресс-служба Губернатора Нижегородской Области, финансирование по контракту обошлось в 14,1 млн рублей.

Напомним, по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на период с 2019 по 2024 годы необходимо произвести увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям. Так, в Нижегородской области на 2020 год запланированы ремонтные работы на 195 участках общей протяженностью 881,1 км.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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