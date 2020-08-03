"Нежная и красивая девочка": Опубликованы фотографии со свадьбы дочери Бориса Немцова и Екатерины Одинцовой

Накануне стало известно, что дочь известного российского политика Бориса Немцова и телеведущей Екатерины Одинцовой вышла замуж за своего давнего возлюбленного Дмитрия Матевосова. Свадьба состоялась в одном из роскошных отелей Рублевки. Гостей на торжествах было совсем немного - около двадцати человек, только самые близкие и родные. Поначалу такой узкий круг вызвал недоумение у подписчиков.

- Это не свадьба, а регистрация, - пояснила всем любопытным мама невесты Екатерина Одинцова. - Вчера банкета не было, был фуршет - стоя на террасе и без музыки. И всего 20 гостей, больше сейчас нельзя.

А вот сама свадьба должна состояться примерно через год, когда будут сняты все ограничения по коронавирусу. Тогда на празднике смогут присутствовать и бабушки, и дедушки молодоженов.

odintsovaprtrend Дина и Димитрии , поздравляю с законным браком Совет да любовь! Будьте счастливы, дети мои Подробности на @tatler_russia

Впрочем, поклонников интересовали не столько торжества, сколько великолепный образ невесты. В белоснежном платье юная 18-летняя красавица выглядела на редкость нежной и хрупкой. Не отметили это разве что ленивые.

- Давно я не видела такой невесты - чистой, молоденькой, Тургеневской, славянской, - отметила annalopashova. - Такое впечатление, что они просто перевелись. А Дина тот редкий тип невесты, который был когда-то на Руси.

- Какая нежная и красивая девочка, - восхитилась anastassiya.avdonchenkova.

Уже известно, что выйдя замуж, Дина Немцова сохранила знаменитую фамилию. В молодой семье, по мнению девушки, вообще должно царить равноправие.

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- Мы с Димой во всем друг друга поддерживаем, поэтому мы оба будем точно также учиться и работать, проводить время с друзьями, как и раньше, - ранее уже рассказывала Дина Немцова. - Мы с ним абсолютно равноправные партнеры.

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