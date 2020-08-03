2020-08-03T14:21:27+03:00
Общество

Жители Мещеры организовали кинотеатр под открытым небом

Нижегородцы уютно устроились на берегу Волги за просмотром фильмов
Кристина БЕРБАСОВА
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Жители Мещеры организовали кинотеатр под открытым небом. Фото: "Типичный Нижний Новгород"Жители Мещеры организовали кинотеатр под открытым небом. Фото: "Типичный Нижний Новгород"
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Пандемия коронавируса сильно подкосила привычное времяпрепровождение для людей: долгое время оставались закрытыми рестораны, музеи, театры, выставки и галереи. И только с недавнего времени, с определенными мерами безопасности и ограничениями, культурная сфера стала оживать.

Хотя кинотеатры на сегодняшний день продолжают оставаться закрытыми, люди стараются не отчаиваться и даже устраивают импровизированные показы фильмов под открытым небом. Так, нижегородцы недавно установили проектор на берегу Волги возле Борского моста и устроили совместный просмотр.

Кто является организатором данного мероприятия, неизвестно, но такой способ отдыха вызвал огромный ажиотаж у интернет-пользователей:

- Мещера - удивительный район! Там всегда происходит что-нибудь интересное. Мечтаю переселиться туда, - поделилась Зоя Жестянникова.

- Круто! А как найти место и узнать время? - поинтересовалась Ксения Грозная.

Как сообщается в группе «Типичный Нижний Новгород» в социальной сети «Вконтакте», «кино крутят 2 раза в неделю, по вторникам и в один из выходных». Вход в «кинотеатр» свободный, всё что требуется от «посетителя» - принести с собой «зрительское кресло».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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