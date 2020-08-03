Приволжская фиеста воздушных шаров снова пройдет в Нижнем Новгороде

Приволжская фиеста снова состоится в Нижнем Новгороде в этом году. Мероприятие намечено на 14-16 августа — выходные, когда будет отмечаться День города. Об этом в социальных сетях сообщают организаторы фиесты.

Согласно информации, в рамках фиесты запланированы четыре полета и ночное свечение. А вот без привязных полетов на этот раз придется обойтись — дело в том, что на такие полеты всегда собираются целые толпы народа, а массовые скопления людей сейчас запрещены.

- Полет открытия состоится 14 августа в 18:00. Ночное свечение запланировано на 21:00 15 августа. Проходить оно будет на Стрелке, поэтому должно быть хорошо видно как с набережной Федоровского, так и с Нижневолжской набережной, - отмечают организаторы мероприятия.

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