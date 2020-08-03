2020-08-03T13:19:26+03:00
Общество

Солнце и жара: Возвращение лета прогнозируется в Нижнем Новгороде на этой неделе

Начало августа обрадует нижегородцев теплой и солнечной погодой
Кристина БЕРБАСОВА
Поделиться:
Солнце и жара: Возвращение лета прогнозируется в Нижнем Новгороде на этой неделеСолнце и жара: Возвращение лета прогнозируется в Нижнем Новгороде на этой неделеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Лето давно перевалило за середину, приближаются тоскливые осенние дни. Август — самое время перестать витать в облаках и начать делать то, что было запланировано, особенно, если погода благоволит.

Утро понедельника 3 августа 2020 года выдалось теплым и малооблачным, термометры показывали +21, по данным Яндекс.Погоды, такая температура останется неизменной до самого вечера.

Во вторник ожидается ясное утро и вечер, а вот днем будет переменная облачность. Воздух прогреется до +25 градусов Цельсия.

В среду температура на термометрах поднимется до +26 градусов, и в целом день ожидается солнечный и ясный. Днем будет дуть северо-восточный ветер со скоростью до 2,1 метра в секунду.

Днем в четверг показатели температуры достигнут наивысшей отметки в +28 градусов. Утро будет ясным, а затем синоптики обещают облачность с прояснениями.

В пятницу сохранится переменная облачность, а температура днем будет составлять около+24 градусов Цельсия. Днем ожидается северный ветер до четырех метров в секунду.

В выходные ожидается облачная погода с прояснениями, а также температура до +23...+24 градусов. Преобладать в субботу и воскресенье будет северный ветер, он будет колебаться от 3,0 до 3,9 метров в секунду.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Новый котел ввели в эксплуатацию на Дзержинской ТЭЦ
Появились подробности уголовного дела в отношении экс-главы администрации Советского района
Бывшего сити-менеджера Нижнего Новгорода Олега Кондрашова просят признать банкротом
Госдолг Нижегородской области продолжает сокращаться
Нижегородский следователь предстанет перед судом за смерть во время следственного эксперимента
Движение транспорта будет временно прекращено по улице Родниковой
Бывший глава администрации Советского района подозревается в получении взятки
Алексей Карапузов ушел с поста заместителя главы администрации Нижнего Новгорода
В День ВДВ 60 призывников приняли присягу в нижегородском Кремле
Полумарафон "БЕГИ, ГЕРОЙ" прошел в Нижнем Новгороде в пятый раз
В нижегородском парке началась установка новой сцены
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга лучших инвестиционных вкладов
ДТП с пятью пострадавшими под Павловом устроил водитель с однодневным стажем
Благодаря космическому мониторингу в Нижегородской области выявили 75 гектаров незаконных рубок леса
Нижегородка Элизабет Абрамян выиграла турнир по настольному теннису «ТОП-12 Россия»
«Трое суток нет дома»: В Нижнем Новгороде пропал 24-летний Салават Сафиуллин
Число жертв коронавируса в Нижегородской области увеличилось до 390 человек
Еще 106 нижегородцев, переболевших коронавирусом, выписали из больниц
Нижегородская область попросила правительство расширить список системообразующих предприятий
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем ВДВ
Глеб Никитин принял участие в окружном совещании с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко
На Нижний Новгород снова идут грозы, ливни и шквалистый ветер
Глеб Никитин и Михаил Мурашко оценили новый инфекционный корпус больницы №23
Нижегородские самбисты завоевали медали на первой в мире международной online-эстафете
27 новых автомобилей скорой помощи поступили в медицинские учреждения Нижегородской области
Еще 159 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области
Мясо кур, капуста и картофель подешевели в Нижегородской области
23-летнего лидера запрещенной организации «Свидетели Иеговы» вычислили в Нижнем Новгороде