Солнце и жара: Возвращение лета прогнозируется в Нижнем Новгороде на этой неделе

Лето давно перевалило за середину, приближаются тоскливые осенние дни. Август — самое время перестать витать в облаках и начать делать то, что было запланировано, особенно, если погода благоволит.

Утро понедельника 3 августа 2020 года выдалось теплым и малооблачным, термометры показывали +21, по данным Яндекс.Погоды, такая температура останется неизменной до самого вечера.

Во вторник ожидается ясное утро и вечер, а вот днем будет переменная облачность. Воздух прогреется до +25 градусов Цельсия.

В среду температура на термометрах поднимется до +26 градусов, и в целом день ожидается солнечный и ясный. Днем будет дуть северо-восточный ветер со скоростью до 2,1 метра в секунду.

Днем в четверг показатели температуры достигнут наивысшей отметки в +28 градусов. Утро будет ясным, а затем синоптики обещают облачность с прояснениями.

В пятницу сохранится переменная облачность, а температура днем будет составлять около+24 градусов Цельсия. Днем ожидается северный ветер до четырех метров в секунду.

В выходные ожидается облачная погода с прояснениями, а также температура до +23...+24 градусов. Преобладать в субботу и воскресенье будет северный ветер, он будет колебаться от 3,0 до 3,9 метров в секунду.

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