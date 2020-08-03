Нижегородский адвокат погиб в страшном ДТП на проспекте Ленина

Жуткая смертельная авария произошла вечером в воскресенье, 2 августа 2020 года, в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом «Комсомолке» сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, ДТП произошло около 19:25 возле дома №72 по проспекту Ленина. 61-летний водитель автомобиля «Хендай IX 35» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Киа Стингер». В результате сам виновник получил смертельное ранение и скончался на месте. Кроме того, пострадали двое детей, находившихся в автомобиле «Киа» - 9-летняя девочка и 11-летний мальчик. Девочка получила более серьезные травмы, ее пришлось госпитализировать, а мальчика отпустили после оказания первой медицинской помощи.

По предварительной информации, погибший в ДТП мужчина был нижегородским адвокатом.