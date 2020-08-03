2020-08-03T11:36:03+03:00
Общество

139 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Нижегородской области за сутки

Общее число зараженных Covid-19 в регионе достигло 24 236 человек
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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139 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Нижегородской области за сутки.139 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Нижегородской области за сутки.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным на 3 августа 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 24 236 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 139 новых случаев заражения. Таким образом, уровень заболеваемости коронавирусом продолжает снижаться. По количеству новых случаев Нижегородская область опустилась на седьмое место в стране. Лидирует в этом антирейтинге по-прежнему Москва (693), Свердловская область (196), Ханты-Мансийский автономный округ (172).

- На данный момент на амбулаторном лечении находятся более 2,7 тысяч нижегородцев, так как болезнь у них протекает бессимптомно или в легкой форме, - сообщили в региональном оперативном штабе. - Около 1 тысячи человек сейчас находятся в больницах. Еще 254 человека помещены в обсерваторы.

Тем временем 83% всех нижегородцев, заразившихся коронавирусом, уже выздоровели. На сегодняшний день общее число выздоровевших составляет 20 106 человек. За последние три дня из больниц выписали еще 551 человека.

Напомним, ранее стало известно, что Нижегородская область подошла вплотную ко второму этапу снятия ограничений. По словам главы региона Глеба Никитина, об этом свидетельствует сразу несколько факторов: коэффициент распространения коронавируса, процент свободных коек в нижегородских больницах и объемы тестирования на Covid-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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