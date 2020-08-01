«Остановка в никуда»: Необычная инсталляция появилась под Нижним Новгородом. Фото: Владимир ЧЕРНЫШОВ

Необычная инсталляция появилась в Нижегородской области. Она представляет собой автобусную остановку, которая находится на лесной дороге в глубине почти полностью заброшенного массива. Фото работы выложил в социальной сети Instagram ее автор – нижегородец Владимир Чернышов.

- Подчеркнуто бесполезное общественное пространство своим конструктивом напоминаем классическую остановку в стиле модернизма, декорированную мозаикой. Безымянная остановка отсылает к перманентному состоянию паузы или ощущению бесконечного ожидания, - так объяснил суть инсталляции Владимир Чернышов.

По словам автора, инсталляция создавалась в несколько этапов: сначала была подготовлена площадка и залита армированная бетонная плита, потом выстроены, оштукатурены и окрашены стены и уложен асфальт. Остановку украшает мозаика в виде звезд, сделанная из глиняных фигур, которые были выварены в гудроне.