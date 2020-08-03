Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 3 августа 2020 года: Растет число выздоровевших от коронавируса

По данным на 01:00 3 августа 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 24 097 человек. За минувшие сутки в регионе было выявлено 146 новых случаев заражения коронавирусом. По этому показателю Нижегородская область находится на шестом месте в стране. Лидирует в этом рейтинге по-прежнему Москва. Наряду со снижением уровня заболеваемости в Нижегородской области наблюдается увеличение числа выздоровевших. Только за минувшие сутки из нижегородских больниц были выписаны 106 человек. Таким образом, число выздоровевших от опасной инфекции увеличилось до 20 024 человек.

Статистика заражений коронавирусом в Нижегородской области на 3 августа 2020 года.Фото: Яндекс

Что касается распространения коронавируса по районам Нижегородской области, то в лидерах по-прежнему числится Дзержинск. С заметным отставанием идет Павловский район. В самом Нижнем Новгороде лидером остается Автозаводский район.

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