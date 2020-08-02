«Смыло ливнями»: В Нижнем Новгороде из-за дождей затопило супермаркет
Подтопленные улицы, залитые дороги, утонувшие тротуары – ничем из этого нижегородцев уже не удивишь. Уходящее лето не раз преподносило горожанам неприятные погодные сюрпризы. Однако на этот раз стихия добралась до супермаркетов – из-за вчерашнего ливня в городе затопило магазин на улице Керченской.
- Магазин «Светофор» на Керченской смыло ливнями, - рассказали очевидцы в группе «Нижний Новгород. Без цензуры».
Стоит отметить, что к подобным подтоплениям нижегородцам надо быть готовым и дальше. Согласно прогнозу синоптиков, в августе в Нижегородской области дождливая погода сохранится.
- Август 2020 года будет по-настоящему теплым летним месяцем, - ранее сообщили «Комсомолке» синоптики. – Почти весь месяц столбики термометров будут держаться на отметке +22…+25 градусов. Правда, при этом едва ли не через день будут идти дожди. Даже тогда, когда в дневные часы будет светить солнце, по ночам будут моросить дождик.
В Нижнем Новгороде из-за дождей затопило супермаркет.Видео: "Нижний Новгород. Без цензуры"
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ИСТОЧНИК KP.RU