«Смыло ливнями»: В Нижнем Новгороде из-за дождей затопило супермаркет

Подтопленные улицы, залитые дороги, утонувшие тротуары – ничем из этого нижегородцев уже не удивишь. Уходящее лето не раз преподносило горожанам неприятные погодные сюрпризы. Однако на этот раз стихия добралась до супермаркетов – из-за вчерашнего ливня в городе затопило магазин на улице Керченской.

- Магазин «Светофор» на Керченской смыло ливнями, - рассказали очевидцы в группе «Нижний Новгород. Без цензуры».

Стоит отметить, что к подобным подтоплениям нижегородцам надо быть готовым и дальше. Согласно прогнозу синоптиков, в августе в Нижегородской области дождливая погода сохранится.

- Август 2020 года будет по-настоящему теплым летним месяцем, - ранее сообщили «Комсомолке» синоптики. – Почти весь месяц столбики термометров будут держаться на отметке +22…+25 градусов. Правда, при этом едва ли не через день будут идти дожди. Даже тогда, когда в дневные часы будет светить солнце, по ночам будут моросить дождик.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="270" height="480" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/793985" frameborder="0"></iframe> В Нижнем Новгороде из-за дождей затопило супермаркет.Видео: "Нижний Новгород. Без цензуры"

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