2020-08-02T18:06:59+03:00
Общество

«Смыло ливнями»: В Нижнем Новгороде из-за дождей затопило супермаркет

Нижегородцы поделились видео пугающего потопа [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
В Нижнем Новгороде из-за дождей затопило супермаркет. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"В Нижнем Новгороде из-за дождей затопило супермаркет. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"
Изменить размер текста:

Подтопленные улицы, залитые дороги, утонувшие тротуары – ничем из этого нижегородцев уже не удивишь. Уходящее лето не раз преподносило горожанам неприятные погодные сюрпризы. Однако на этот раз стихия добралась до супермаркетов – из-за вчерашнего ливня в городе затопило магазин на улице Керченской.

- Магазин «Светофор» на Керченской смыло ливнями, - рассказали очевидцы в группе «Нижний Новгород. Без цензуры».

Стоит отметить, что к подобным подтоплениям нижегородцам надо быть готовым и дальше. Согласно прогнозу синоптиков, в августе в Нижегородской области дождливая погода сохранится.

- Август 2020 года будет по-настоящему теплым летним месяцем, - ранее сообщили «Комсомолке» синоптики. – Почти весь месяц столбики термометров будут держаться на отметке +22…+25 градусов. Правда, при этом едва ли не через день будут идти дожди. Даже тогда, когда в дневные часы будет светить солнце, по ночам будут моросить дождик.

В Нижнем Новгороде из-за дождей затопило супермаркет.Видео: "Нижний Новгород. Без цензуры"

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Нас отправляли на смерть»: как малышка с опухолью, в жизнь которой никто не верил, стала одной из лучших моделей с инвалидностью на Урале
У Наташи Голышевой – лимфонгиома, доброкачественное новообразование, из-за которого часть жизни она провела в больницах и на постоянном лечении
Новости 24
Нижегородка Элизабет Абрамян выиграла турнир по настольному теннису «ТОП-12 Россия»
«Трое суток нет дома»: В Нижнем Новгороде пропал 24-летний Салават Сафиуллин
Число жертв коронавируса в Нижегородской области увеличилось до 390 человек
Еще 106 нижегородцев, переболевших коронавирусом, выписали из больниц
Нижегородская область попросила правительство расширить список системообразующих предприятий
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем ВДВ
Глеб Никитин принял участие в окружном совещании с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко
На Нижний Новгород снова идут грозы, ливни и шквалистый ветер
Глеб Никитин и Михаил Мурашко оценили новый инфекционный корпус больницы №23
Нижегородские самбисты завоевали медали на первой в мире международной online-эстафете
27 новых автомобилей скорой помощи поступили в медицинские учреждения Нижегородской области
Еще 159 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области
Мясо кур, капуста и картофель подешевели в Нижегородской области
23-летнего лидера запрещенной организации «Свидетели Иеговы» вычислили в Нижнем Новгороде