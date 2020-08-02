2020-08-02T12:32:40+03:00
Общество

Красный дуб, западная туя и маньчжурский орех: В парке «Швейцария» восстановят дендрологический сад

Рассказываем, как изменится парк «Швейцария» после благоустройства [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В парке «Швейцария» восстановят дендрологический сад.В парке «Швейцария» восстановят дендрологический сад.Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
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Одним из подарков к 800-летию Нижнего Новгорода станет благоустройство знаменитого парка «Швейцария». Сейчас эта территория находится в запущенном состоянии. Однако уже в следующем году она должна заметно измениться. И главным украшением парка станет восстановленный исторический дендрологический парк, существовавший здесь с 1958 года.

- В рамках первого этапа благоустройства в парке планируется восстановить дендрологический сад, заложенный еще в 50-60 годы в северной части парка, - рассказала руководитель проектного отдела АО ГК «ЕКС» Анастасия Стрелец. – Его площадь составляет 3,12 гектара. В ходе благоустройства будет частично восстановлена существующая историческая планировка, обустроена тропиночная сеть из мягких покрытий и установлено освещение.

На территории парка сохранились краснокнижные растения. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

На территории парка сохранились краснокнижные растения.Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

По данным дендрологов, на территории сада произрастают весьма экзотические виды растений. Среди них туя западная, орех маньчжурский, каштан конский и красный дуб. Здесь же можно увидеть крупные экземпляры бережлеца европейского и свидины белой. Многим из них сейчас уже больше полувека. Около краснокнижного дремлика широколистного будут установлены защитные ограждения.

- В ходе благоустройства на территории парка планируется максимально сохранить существующие насаждения, - обещают авторы проекта. – Кроме того, в парке планируется высадить 1 632 дерева и больше 31 тысячи кустарников. Также в парке появятся павильоны зимнего сада и экошколы, где будут созданы образовательный и экспозиционный экоцентр. Они будут расположены между остановками «Улица Сурикова» и «Кинотеатр Электрон».

ИСТОЧНИК KP.RU

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