День памяти преподобного Серафима Саровского отметили в Дивееве

Праздник обретения мощей преподобного Серафима Саровского прошел в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в субботу, 1 августа 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской епархии.

Божественная литургия прошла под открытым небом – на Соборной площади монастыря. Возглавил служение митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, а сослужил ему митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Из-за сложной эпидемической обстановки празднества пришлось провести в формате ограниченного присутствия гостей и паломников. Чтобы избежать скопления народа, была организована трансляция богослужения на экраны, установленные на территории обители, а также прямые трансляции на телеканалах и в интернете.

По окончании литургии митрополит Варсонофий обратился к собравшимся со святительским словом: он поздравил участников дивеевских торжеств с днем памяти преподобного Серафима и передал всем Патриаршее благословение, а также поблагодарил главу Нижегородской митрополии и игуменью Сергию с сестрами за труды по благоукрашению обители.

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