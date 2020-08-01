2020-08-01T19:27:27+03:00
Общество

День памяти преподобного Серафима Саровского отметили в Дивееве

Из-за сложной эпидемиологической обстановки празднования пришлось проводить в режиме ограниченного присутствия гостей и паломников
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
День памяти преподобного Серафима Саровского отметили в Дивееве. Фото: пресс-служба Нижегородской епархииДень памяти преподобного Серафима Саровского отметили в Дивееве. Фото: пресс-служба Нижегородской епархии
Изменить размер текста:

Праздник обретения мощей преподобного Серафима Саровского прошел в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в субботу, 1 августа 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской епархии.

Божественная литургия прошла под открытым небом – на Соборной площади монастыря. Возглавил служение митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, а сослужил ему митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Из-за сложной эпидемической обстановки празднества пришлось провести в формате ограниченного присутствия гостей и паломников. Чтобы избежать скопления народа, была организована трансляция богослужения на экраны, установленные на территории обители, а также прямые трансляции на телеканалах и в интернете.

По окончании литургии митрополит Варсонофий обратился к собравшимся со святительским словом: он поздравил участников дивеевских торжеств с днем памяти преподобного Серафима и передал всем Патриаршее благословение, а также поблагодарил главу Нижегородской митрополии и игуменью Сергию с сестрами за труды по благоукрашению обители.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Нас отправляли на смерть»: как малышка с опухолью, в жизнь которой никто не верил, стала одной из лучших моделей с инвалидностью на Урале
У Наташи Голышевой – лимфонгиома, доброкачественное новообразование, из-за которого часть жизни она провела в больницах и на постоянном лечении
Новости 24