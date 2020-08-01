Городская электричка начала курсировать в Сормове

Городская электричка в формате наземного метро начала курсировать между станциями Починки и Варя. Такой дополнительный вид транспорта был введен в связи со строительством транспортной развязки на улице Циолковского. Ежедневно электрички будут выполнять 33 рейса, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Электрички будут курсировать с 5:35 до 22:20 – по два рейса в час. Со станции Починки они будут отправляться в 5 и 35 минут каждого часа, а со станции Варя – в 20 и 50 минут каждого часа. Кроме того, электрички будут останавливаться и в центре Сормова – на платформе в районе улицы Щербакова.

- Вся необходимая информация о расписании и способах оплаты размещена на платформах, - рассказал исполняющий обязанности заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Артем Бафанов.

При оплате транспортной картой «Ситикард» стоимость проезда в электричке будет составлять 26 рублей. Кроме того, будут действовать пересадочные тарифы на 60 и 90 минут.

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал, что проект строительства развязки на улице Циолковского – долгожданный для всего города, поскольку он поможет ликвидировать пробки, образующиеся из-за железнодорожного переезда.