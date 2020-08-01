Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 1 августа 2020 года: Свыше 80% зараженных нижегородцев уже выздоровели

По данным на 01:00 1 августа, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 23 792 человека. За минувшие сутки было выявлено 145 новых случаев заражения. Таким образом, в регионе продолжается снижение уровня заболеваемости коронавирусом. Одновременно с этим за сутки из нижегородских больниц был выписан 421 человек. Таким образом, около 82% нижегородцев, заразившихся коронавирусом, в настоящее время уже выздоровели. Общее число выздоровевших составляет 19,5 тысяч человек. К сожалению, одновременно с этим растет и число жертв коронавируса – за сутки в нижегородских больницах скончались еще пять человек. Всего в Нижегородской области скончались от коронавируса 384 человека.

Статистика заражений коронавирусом в Нижегородской области.Фото: Яндекс

Что касается распространения коронавруса по районам Нижегородской области, то в лидерах по-прежнему остается Дзержинск (2 042 зараженных). На втором месте находится Павловский район (1271 зараженный). Замыкает тройку лидеров этого печального рейтинга Бор (889 зараженных). К слову, за последние сутки на территории 33 районов Нижегородской области не было выявлено новых случаев заражения. Также не было новых случаев в Нижегородском районе Нижнего Новгорода.

ФОТО: Оперативный штаб Нижегородской области.

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