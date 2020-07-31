Тематические зоны, подиумы-кадки и городской променад: Опубликована концепция благоустройства Большой Покровской
В преддверии грядущего 800-летия Нижнего Новгорода в городе планируется благоустроить свыше 30 общественных пространств. Разумеется, особенно пристальное внимание будет уделено главной пешеходной улице Большой Покровской и прилегающим улицам. На этой неделе специалисты конструкторского бюро «Стрелка» представили свой дизайн-проект этой территории.
Нижегородцы смогут по-новому использовать озелененную территорию. ФОТО: https://sreda800.ru/
- В рамках благоустройства Большой Покровской здесь планируется создать аттракционное и ярмарочное пространство нового качества, - пояснили разработчики. – Если сейчас это транзитная территория, то после благоустройства она станет главным городским променадом с новыми местами отдыха и точками притяжения.
На площадь Горького вернется городской прогулочный сад с ароматными растениями. ФОТО: https://sreda800.ru/
По задумке авторов концепции, при благоустройстве этой территории должны быть учтены ярмарочные традиции города. Также большое внимание планируется уделить озеленению этой территории. Для этого будут использоваться уникальные деревянные подиумы-кадки. Они будут одновременно выполнять и навигационную, и декоративную функцию.
Напротив торгового центра на площади Лядова будет сформировано совершенно новое общественное пространство. ФОТО: https://sreda800.ru/
- Сквер на площади Горького после благоустройства станет круглогодичной площадкой для проведения общегородских мероприятий, - обещают авторы. – При этом основной фокус будет сделан на памятник Максиму Горькому. Кроме того, сюда вернется городской прогулочный сад с ароматными растениями. Благодаря этому нижегородцы смогут по-новому использовать озелененную территорию.
Особенно пристальное внимание будет уделено главной пешеходной улице Большой Покровской. ФОТО: https://sreda800.ru/
А вот напротив торгового центра на площади Лядова будет сформировано совершенно новое общественное пространство – здесь будет создан амфитеатр с террасами. Кроме того, на площади появятся кафе и места для отдыха. Считаться с этими изменениями придется не только пешеходам, но и автомобилистам.
При благоустройстве этой территории должны быть учтены ярмарочные традиции города. ФОТО: https://sreda800.ru/
- Мы планируем скорректировать геометрию площади, но при этом сохранить существующее количество полос, - объясняют разработчики. – Это позволит успокоить автомобильный трафик на этом участке.
ИСТОЧНИК KP.RU