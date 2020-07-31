Тематические зоны, подиумы-кадки и городской променад: Опубликована концепция благоустройства Большой Покровской

В преддверии грядущего 800-летия Нижнего Новгорода в городе планируется благоустроить свыше 30 общественных пространств. Разумеется, особенно пристальное внимание будет уделено главной пешеходной улице Большой Покровской и прилегающим улицам. На этой неделе специалисты конструкторского бюро «Стрелка» представили свой дизайн-проект этой территории.

Нижегородцы смогут по-новому использовать озелененную территорию. ФОТО: https://sreda800.ru/

- В рамках благоустройства Большой Покровской здесь планируется создать аттракционное и ярмарочное пространство нового качества, - пояснили разработчики. – Если сейчас это транзитная территория, то после благоустройства она станет главным городским променадом с новыми местами отдыха и точками притяжения.

На площадь Горького вернется городской прогулочный сад с ароматными растениями. ФОТО: https://sreda800.ru/

По задумке авторов концепции, при благоустройстве этой территории должны быть учтены ярмарочные традиции города. Также большое внимание планируется уделить озеленению этой территории. Для этого будут использоваться уникальные деревянные подиумы-кадки. Они будут одновременно выполнять и навигационную, и декоративную функцию.

Напротив торгового центра на площади Лядова будет сформировано совершенно новое общественное пространство. ФОТО: https://sreda800.ru/

- Сквер на площади Горького после благоустройства станет круглогодичной площадкой для проведения общегородских мероприятий, - обещают авторы. – При этом основной фокус будет сделан на памятник Максиму Горькому. Кроме того, сюда вернется городской прогулочный сад с ароматными растениями. Благодаря этому нижегородцы смогут по-новому использовать озелененную территорию.

Особенно пристальное внимание будет уделено главной пешеходной улице Большой Покровской. ФОТО: https://sreda800.ru/

А вот напротив торгового центра на площади Лядова будет сформировано совершенно новое общественное пространство – здесь будет создан амфитеатр с террасами. Кроме того, на площади появятся кафе и места для отдыха. Считаться с этими изменениями придется не только пешеходам, но и автомобилистам.

При благоустройстве этой территории должны быть учтены ярмарочные традиции города. ФОТО: https://sreda800.ru/

- Мы планируем скорректировать геометрию площади, но при этом сохранить существующее количество полос, - объясняют разработчики. – Это позволит успокоить автомобильный трафик на этом участке.