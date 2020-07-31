В нижегородском селе Хирино собирают материалы для «Книги памяти»

В селе Хирино Шатковского района Нижегородской области есть мемориал, посвящённый Великой Отечественной войне: на граните выбито 160 имен. В архиве местного Общественного центра хранятся фотографии воевавших хиринцев, а в 2019 году в селе прошел свой «Бессмертный полк».

Теперь предстоит еще большая работа: собрать как можно более подробную информацию о каждом ветеране и включить ее в специальное издание, которое увековечит семейные истории жителей села, связанные с самой кровавой и героической войной. Задача усложняется тем, что услышать рассказ из первых уст, увы, уже не получится: непосредственных участников тех событий нет в живых. В Общественном центре «Социум-Поселений» рассчитывают на помощь их детей, внуков и правнуков.

Старожил села Александра Степановна Курмышева, в прошлом директор сельского клуба, помнит всех, кто жил в Хирине после войны. Она подсказала администратору Общественного центра Татьяне Гусевой, с чего и с кого лучше начинать изыскания.

Позднее, когда ограничения, связанные с пандемией, будут сняты, к поисковой работе присоединятся ребята – ученики Общественного центра. Они напишут небольшие очерки о ветеранах из своей семьи и вместе со своим педагогом обойдут дома, расспросят каждого, соберут хранящиеся в семейных архивах документы и фотографии. Они надеются, что соседи вспомнят и смогут рассказать даже о тех семьях, которые уже давно покинули Хирино.

Первые материалы будущие создатели «Книги памяти» уже получили. К примеру, Юрий Фёдорович Сазанов принёс в Общественный центр рукописные воспоминания своего отца. Ветеран войны Фёдор Иванович Сазанов, обращаясь к своим детям, подробно рассказывает о начале Сталинградской битвы, в которой участвовал.

Компания «Социум-Поселения» обращается ко всем неравнодушным хиринцам, бывшим жителям села Хирино и их родственникам, знакомым, близким, с просьбой оказать содействие в издании «Книги памяти». Помогут любые материалы: письма с фронта, наградные листы, другие документы, свидетельствующие об участии хиринцев в боях за освобождение от фашистской оккупации.

Ваших писем с пометкой «Книга памяти Хирино» ждут по адресу: arz.poseleniya@gmail.com