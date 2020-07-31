2020-07-31T18:16:51+03:00
Общество

Монтажник АПЗ Людмила Кузина отмечает юбилей

Впервые на работу на АПЗ она устроилась в 1985 году
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Монтажник АПЗ Людмила Кузина отмечает юбилейМонтажник АПЗ Людмила Кузина отмечает юбилейФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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22 июля юбилейный день рождения отметила монтажник РЭАиП цеха №37 АО «АПЗ» Людмила Кузина. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Именно учеба в ПТУ № 65 стала решающей в судьбе Людмилы Викторовны. Сюда она пришла вместе со своими подружками в 1985 году на первые курсы монтажников. Три года пролетели незаметно, и молодой специалист Людмила Кузина влилась в ряды арзамасских приборостроителей.

– Работать на АПЗ в конце 80-х было очень престижно, – вспоминает Людмила Викторовна. – Все стремились сюда. Мы не раз на заводе проходили практику. Знали, где собирают магнитофоны «Легенда-404» или «Легенда-401». Для нас, молодых девчонок, это было очень интересно, ведь такая техника была не у каждого в семье. А вот когда я оказалась на постоянном месте работы в цехе №41, где собирали сложнейшую спецтехнику, поняла, что есть на заводе другая – очень серьезная и очень ответственная деятельность.

Выпускница профтехучилища, монтажник 3 разряда Людмила Кузина имела представление, как правильно расположить на плате радиоэлемент, обжечь провод, скрутить жгут. А если возникали вопросы, опытные коллеги всегда оказывали помощь.

– Всегда вспоминала слова мастера из училища Людмилы Васильевны Мотовой, которая часто говорила нам: «Девочки, главное – качество, количество придет потом».

Работа Людмиле Кузиной нравилась, но перестроечные годы не лучшим образом сказались на судьбах людей. Пришлось и ей на некоторое время уйти с предприятия, чтобы потом вернуться.

– Снова на Арзамасский приборостроительный я устроилась в 2004 году, – продолжает она рассказ. – Пришла опять монтажником в цех №37. Волновалась, казалось, что все забыла. На помощь пришла моя подруга – тоже монтажник из 37-го Елена Бахметова. Повезло и с мастерами участков. Ирина Владимировна Катюрина и Елена Николаевна Малованова – настоящие профессионалы своего дела.

Общий стаж работы на АПЗ у Людмилы Викторовны – 20 лет. Теперь она передает свой опыт молодым, которые обращаются за советом.

…Трудовой день пролетает незаметно, так как работа в радость. А в выходные семья Кузиных любит бывать на приусадебном участке или собирать грибы в лесу. Любимец Людмилы Викторовны пес Муха всегда рядом.

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