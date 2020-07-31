2020-07-31T17:57:52+03:00
Общество

Новые экспонаты переданы в музей АПЗ

Среди них – печатная машинка, арифмометр и редкая брошюра
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Новые экспонаты переданы в музей АПЗНовые экспонаты переданы в музей АПЗФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Запасник музея истории Арзамасского приборостроительного завода имени Пландина пополнился новыми экспонатами. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» рассказали в пресс-службе предприятия.

«Любава» из столовой

Комбинат питания подарил музею свою реликвию – печатную машинку и комплектную бутылочку чернил для ленты ее механизма.

На машинке сотрудники комбината печатали внутренние документы, платежные поручения. Ежедневное меню тоже выходило из-под роликов этого аппарата.

– Более 30 лет мы работали на этой печатной машинке, – рассказывает директор комбината питания Любовь Васляева. – Даже еще два года назад изредка использовали. Но времена изменились – на помощь пришли компьютеры. И наша машинка перешла в разряд антиквариата. Но, кстати, она до сих пор в рабочем состоянии.

Пока новый экспонат отправился в архив музея. Как отметила его директор Лилия Сорокина, в будущем машинка сможет колоритно дополнить тематические экспозиции, посвященные бытовой жизни подразделений АПЗ.

Редкий экземпляр

«Причины хищений на предприятиях и пути их устранения» – так называется брошюра, переданная в музей начальником охраны объектов ООО ЧОП «Социум Крепость-Поволжье» Александром Питаевым.

– Перебирал лежавшие в кабинете книги и журналы, наткнулся на нее, – рассказывает Александр Николаевич. – Открыл, а на форзаце приклеена служебная записка от 1 августа 1973 года, адресованная руководителю предприятия «п/я 8205» Павлу Ивановичу Пландину. Решил отдать в музей. Наверное, еще со времен начальника охраны завода Николая Владимировича Завьялова сохранилась. Рекомендации из книги, конечно, сейчас уже в нашей работе малоприменимы, но в любом случае почитать было любопытно.

Точный счет

Ведущий инженер по ремонту бюро ППР отдела главного энергетика Татьяна Кашицына передала музею арифмометр «Счетмаш ВК 1», который использовался на заводе для вычислительных работ при выполнении четырех арифметических действий, главным образом умножения и деления. Производились такие машины в Пензе в 1950-60-х годах.

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