Фронтовик-приборостроитель из Арзамаса увековечен в галерее «Дорога памяти» при Главном храме ВС РФ

В мультимедийной галерее «Дорога памяти», созданной при Главном храме Вооруженных сил России, среди миллионов фотографий участников Великой Отечественной войны есть и портрет фронтовика-приборостроителя Константина Григорьевича Шипова. О военной и заводской судьбе ветерана рассказали его сыновья Александр и Сергей Шиповы.

Рыбаки поневоле

Константин Григорьевич Шипов родился 20 марта 1926 года в селе Новый Усад Арзамасского района. Мальчика воспитывала мама Александра Алексеевна. Через пять лет они переехали в Арзамас, где Константин пошел в школу им. Кирова. Закончил 5 классов, а в 1941 году поступил в железнодорожное училище №5 при станции Арзамас II. Там выучился на слесаря-паровозника 5 разряда.

– Отец рассказывал, как они вместе с другими ребятами во время прохождения практики на Горьковской железной дороге добывали себе пропитание, – рассказывает Александр Шипов. – Есть им хотелось постоянно, в столовой же была только соль. Рядом располагалась электростанция, где зимой не замерзала вода. Соорудив самодельный сачок, ребята вычерпывали маленьких рыбешек, жарили их на солидоле, солили и ели.

От автомеханика до кинолога

Через год Константин Шипов уже работал помощником машиниста на двигателях фабрики им. Будённого в Арзамасе. Отсюда 6 декабря 1943 года его и призвали в армию.

Во время службы в Москве в 1944 году окончил курсы водителей, получив права шофера 3 класса, и был назначен водителем батальона подвоза.

Техническая подготовка на фронте рядовому Шипову очень пригодилась. Однажды ему пришлось собирать машину по частям практически из металлолома. Пока собирал, роту передислоцировали в другом направлении. Но Константин Григорьевич получил приказ продолжить ремонт и нагнать товарищей по дороге.

Когда автомобиль был на ходу, требовалась его заправка. На железнодорожной станции стояла цистерна, и водитель решил спуститься в нее и ведром набрать бензина. В первый раз все получилось, а вот во второй раз Константина Шипова без сознания вытащили проходившие мимо охранники поезда.

Есть еще одна интересная страница в автобиографии Константина Григорьевича. С февраля по май 1945 года он служил в 59-м отдельном отряде санитарно-нартовых упряжек. Обучал животных перевозке боеприпасов и продуктов, эвакуации раненых с поля боя, сопровождению разведывательных групп.

Кстати, интересный факт: собаками ездовых санитарных упряжек за весь период боевых действий было эвакуировано с поля боя 500 тысяч бойцов и командиров с их оружием, перевезено более 3,5 тыс. тонн различных грузов.

Весной 1945 года часть, где служил Константин Григорьевич, была расквартирована. Было это в городе Торгау на реке Эльбе.

После окончания войны водитель Шипов продолжил службу в Германии еще пять лет.

Мирная жизнь

В Арзамас вернулся только в 1950 году. Женился, устроился работать на железную дорогу стрелком 3-го взвода военизированной охраны, затем трудился прессовщиком при детской трудовой колонии, шофером в различных организациях.

На Арзамасский приборостроительный завод он пришел в 1962-м. В архиве предприятия хранится его заявление от 20 февраля с просьбой принять в организацию «п/я 15».

Константина Григорьевича приняли в цех №64 слесарем 3 разряда. В разные годы он трудился в цехах №№50, 55, 56, освоил профессии слесаря-лекальщика, слесаря-инструментальщика. Работал всегда с личным клеймом. В 1987 году ему была присвоена смежная профессия токаря.

– Работы он не боялся, часто за советом к нему обращались молодые специалисты, – рассказывает Сергей Шипов. – Хорошо разбирался в электричестве. Дома многое было сделано его руками, например, такая редкость в советские годы как крутящаяся новогодняя елка с мигающими гирляндами. Нам она запомнилась навсегда, и мы искренне радовались этой игрушке.

Всего Константин Григорьевич Шипов отработал на АПЗ 29 лет, вышел на заслуженный отдых в начале 1990-х. 24 сентября 2011 года его не стало.

Сегодня два его внука – военные. Александр – полковник. Константин, названный в честь дедушки, – подполковник. Они-то и занесли данные деда в «Дорогу памяти», чтобы увековечить его имя.