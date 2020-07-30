2020-07-30T12:02:17+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 30 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, сколько было зафиксировано зараженных в каждом районе и городском округе
Юлия ИСАЕВА
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Общее число зараженных коронавирусом в регионе составляет 23 647 человекОбщее число зараженных коронавирусом в регионе составляет 23 647 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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За последние сутки новых случаев заражения коронавирусом не было зафиксировано в 36 районах и городских округах Нижегородской области.

По данным на 30 июля 2020 года, антирейтинг по числу заболевших опасной инфекцией по-прежнему возглавляет Дзержинск - там с начала пандемии СOVID подхватили уже 2 032 человека. На втором месте находится Павловский район, где насчитывается 1 266 зараженных. Затем идут Бор (886), Богородский район (634) и Кстовский район (621).

Как уточнили в пресс-службе регионального минздрава, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 23 647 человек, 11 516 из которых проживают в Нижнем Новгороде.

КОНКРЕТНО

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 30 июля:

Ардатовский – 144 случая

Арзамас – 237 случаев

Арзамасский – 87 случаев

Балахнинский – 286 случаев

Богородский – 634 случая

Большеболдинский район – 79 случаев

Большемурашкинский – 20 случаев

Бор – 886 случаев

Бутурлинский – 34 случая

Вадский – 25 случаев

Варнавинский район – 32 случая

Вачский – 140 случаев

Ветлужский – 27 случаев

Вознесенский – 77 случаев

Володарский – 375 случаев

Воротынский – 32 случая

Воскресенский – 124 случая

Выксунский – 160 случаев

Гагинский – 71 случай

Городецкий – 308 случаев

Д.Константиновский – 73 случая

Дзержинск – 2 032 случая

Дивеевский – 424 случая

Княгининский - 54 случая

Ковернинский – 68 случаев

Краснобаковский – 34 случая

Краснооктябрьский – 211 случаев

Кстовский – 621 случай

Кулебакский – 483 случая

Лукояновский – 87 случаев

Лысковский – 228 случаев

Навашинский – 253 случая

Павловский – 1 266 случаев

Первомайский – 19 случаев

Перевозский – 34 случая

Пильнинский – 185 случаев

Починковский – 209 случаев

Семеновский – 527 случаев

Сергачский – 314 случаев

Сеченовский – 90 случаев

Сокольский – 26 случаев

Сосновский – 250 случаев

Спасский – 46 случаев

Тонкинский – 18 случаев

Тоншаевский – 98 случаев

Уренский – 53 случая

Чкаловский – 45 случаев

Шарангский – 26 случаев

Шатковский – 298 случаев

Шахунский – 238 случаев

Саров – с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке

Нижний Новгород – 11 516 случаев.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 30 июля 2020 года):

- число зараженных выросло до 23 647 человек;

- число умерших выросло до 379 человек;

- число выздоровевших выросло до 19 134 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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