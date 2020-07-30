Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 30 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
За последние сутки новых случаев заражения коронавирусом не было зафиксировано в 36 районах и городских округах Нижегородской области.
По данным на 30 июля 2020 года, антирейтинг по числу заболевших опасной инфекцией по-прежнему возглавляет Дзержинск - там с начала пандемии СOVID подхватили уже 2 032 человека. На втором месте находится Павловский район, где насчитывается 1 266 зараженных. Затем идут Бор (886), Богородский район (634) и Кстовский район (621).
Как уточнили в пресс-службе регионального минздрава, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 23 647 человек, 11 516 из которых проживают в Нижнем Новгороде.
КОНКРЕТНО
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 30 июля:
Ардатовский – 144 случая
Арзамас – 237 случаев
Арзамасский – 87 случаев
Балахнинский – 286 случаев
Богородский – 634 случая
Большеболдинский район – 79 случаев
Большемурашкинский – 20 случаев
Бор – 886 случаев
Бутурлинский – 34 случая
Вадский – 25 случаев
Варнавинский район – 32 случая
Вачский – 140 случаев
Ветлужский – 27 случаев
Вознесенский – 77 случаев
Володарский – 375 случаев
Воротынский – 32 случая
Воскресенский – 124 случая
Выксунский – 160 случаев
Гагинский – 71 случай
Городецкий – 308 случаев
Д.Константиновский – 73 случая
Дзержинск – 2 032 случая
Дивеевский – 424 случая
Княгининский - 54 случая
Ковернинский – 68 случаев
Краснобаковский – 34 случая
Краснооктябрьский – 211 случаев
Кстовский – 621 случай
Кулебакский – 483 случая
Лукояновский – 87 случаев
Лысковский – 228 случаев
Навашинский – 253 случая
Павловский – 1 266 случаев
Первомайский – 19 случаев
Перевозский – 34 случая
Пильнинский – 185 случаев
Починковский – 209 случаев
Семеновский – 527 случаев
Сергачский – 314 случаев
Сеченовский – 90 случаев
Сокольский – 26 случаев
Сосновский – 250 случаев
Спасский – 46 случаев
Тонкинский – 18 случаев
Тоншаевский – 98 случаев
Уренский – 53 случая
Чкаловский – 45 случаев
Шарангский – 26 случаев
Шатковский – 298 случаев
Шахунский – 238 случаев
Саров – с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке
Нижний Новгород – 11 516 случаев.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 30 июля 2020 года):
- число зараженных выросло до 23 647 человек;
- число умерших выросло до 379 человек;
- число выздоровевших выросло до 19 134 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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