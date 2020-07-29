2020-07-29T10:59:17+03:00
Общество

154 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области

Общее число зараженных Covid-19 в регионе составляет 23489 человек
Елена ЛАЗАРЕВА
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Ежедневный прирост заболевших медленно, но верно снижаетсяЕжедневный прирост заболевших медленно, но верно снижаетсяФото: Артем КИЛЬКИН
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По данным на 29 июля 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 23 489 человек. Ежедневный прирост снижается. За минувшие сутки в регионе было выявлено 154 новых случая заражения. По этому показателю регион уже опустился на седьмое место по стране. На первом месте по традиции Москва – 671 случай, на втором Свердловская область (223), на третьем - Ханты-Мансийский автономный округ (173).

Также Нижегородскую область опередили Санкт-Петербург (165), Иркутская область (159) и Мурманская область (156). За сутки выздоровели еще 536 человек, и таким образом количество выздоровевших с начала пандемии превысило 18,5 тысяч человек. Трое нижегородцев, увы, не смогли преодолеть болезнь. Количество летальных исходов на 29 июля составило 377.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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