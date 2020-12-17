Загадочная смерть под Нижним Новгородом: Спустя сутки поисков тело 58-летнего мужчины было найдено в 200-х метрах от его автомобиля

Спустя сутки поисков тело 58-летнего мужчины было найдено в 200-х метрах от его автомобиля. Фото: СОЦСЕТИ

Целые сутки в Нижегородской области продолжались поиски 58-летнего Александра Лозгачева, пропавшего по дороге из Богородска в деревню Солонское. С самого начала в этом происшествии было много загадочного и непонятного.

- 16 декабря мужчина уехал из дома и пропал, - рассказали в поисково-спасательном центре «Рысь» . – К поискам сразу же подключились сотрудники полиции, кинологи, родственники и поисковые отряды. Вскоре его синий автомобиль «Нива» был обнаружен перед поворотом на деревню Солонское. Однако самого мужчины не было и следа.

Полицейские и волонтеры по крупицам собирали информацию о его последнем дне. Удалось установить свидетелей, которые видели его 16 декабря, но на этом след обрывался. В течение суток продолжались поиски.

- Наконец, сегодня, около четырех часов дня 17 декабря мы решили провести повторный осмотр обочины, где был обнаружен автомобиль, - рассказали волонтеры центра «Рысь». – Мы тщательно осмотрели спуски с обочины и вскоре нашли тело Александра – оно находилось буквально в 200-х метрах от автомобиля.

Что стало причиной гибели мужчины, теперь предстоит разбираться следователям. Уже известно, что по данному делу назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» выражает соболезнования родным и близким погибшего.