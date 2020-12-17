Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал жалобу на задержку выплат медикам военного госпиталя.

В рамках Большой пресс-конференции Владимира Путина 17 декабря медики военного госпиталя в Нижнем Новгороде пожаловались на задержки коронавирусных выплат.

- Последний раз мы получали эти выплаты в сентябре, - заявили они, обращаясь к президенту.

В Минздраве Нижегородской области уже прокомментировали эту информацию. По их данным, это учреждение не находится в подчинении региональных властей.

- Это учреждение находится в ведении Министерства обороны РФ, - прокомментировал "Комсомолке" министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. - Уверен, ответственные разберутся. В свою очередь хочу отметить, что сотрудники всех медицинских учреждений регионального подчинения выплаты получают.