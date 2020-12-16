Бюджет Нижнего Новгорода на 2021 год: на что потратят деньги из государственной казны Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На заседании городской Думы 16 декабря депутаты единогласно приняли бюджет Нижнего Новгорода на 2021 год. В соответствии с документом, больше половины всех расходов в этом году будут направлены на развитие социальной сферы – 55%.

- В сравнении с 2020 годом расходы на социальную политику вырастут на 20%, на дошкольное и общее образование – на 10%, - рассказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. – Вырастут и расходы на капитальное строительство. В частности, вдвое увеличатся расходы на строительство детских садов - они составят 1,6 млрд рублей. На строительство объектов коммунальной инфраструктуры планируется направить больше 120 миллионов рублей. Для сравнения, в прошлом году на эти цели было направлено в четыре раза меньше.

Кроме того, 481 миллион рублей направят на реконструкцию дорог на Ильинской, Гоголя, Сергиевской и Обозной улицах. Значительный объем средств также будет выделен на подготовку и празднование 800-летия Нижнего Новгорода.

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