Бюджет Нижнего Новгорода на 2021 год: на что потратят деньги из государственной казны
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
На заседании городской Думы 16 декабря депутаты единогласно приняли бюджет Нижнего Новгорода на 2021 год. В соответствии с документом, больше половины всех расходов в этом году будут направлены на развитие социальной сферы – 55%.
- В сравнении с 2020 годом расходы на социальную политику вырастут на 20%, на дошкольное и общее образование – на 10%, - рассказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. – Вырастут и расходы на капитальное строительство. В частности, вдвое увеличатся расходы на строительство детских садов - они составят 1,6 млрд рублей. На строительство объектов коммунальной инфраструктуры планируется направить больше 120 миллионов рублей. Для сравнения, в прошлом году на эти цели было направлено в четыре раза меньше.
Кроме того, 481 миллион рублей направят на реконструкцию дорог на Ильинской, Гоголя, Сергиевской и Обозной улицах. Значительный объем средств также будет выделен на подготовку и празднование 800-летия Нижнего Новгорода.
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