«Это большой грех»: В Нижегородской области по решению епархии сожгли аварийный храм

В Нижегородской области по решению епархии сожгли аварийный храм. ФОТО: Нижегородская митрополия.

Весьма неоднозначная ситуация произошла накануне в селе Окишино Нижегородской области – здесь аварийный деревянный храм по решению епархии сожгли прямо посреди деревни. Несмотря на то, что храм уже давно пришел в негодность, местные жители посчитали такое обращение со святыней кощунством.

- Вот так оно горит, для меня это большой грех, - уверен нижегородец, разместивший скандальный ролик в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». - Там батюшка стоит, мужчина какой-то ходит и поджигает. Это все в Нижегородской области в Лысковском районе, село Окишино. По решению епархии был снесен старый деревянный храм. Как объяснили в епархии, он был аварийно опасным. Ну ладно, благословили на снос – повторюсь, на снос. Значит, должны приехать специальные люди с краном: снять аккуратно купол с крестом, разобрать его, вывезти куда-то за пределы деревни и там, возможно, сжечь. А вместо этого сожгли прямо на этом месте.

Колокольню решено было сжечь прямо в селе. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

Как сообщается на сайте Нижегородской митрополии, деревянный храм в селе Окишино был построен в 1854 году. Церковь Воздвижения Честного креста Господня относилась к числу шатровых храмов и была закрыта в 30-е годы. Последнее время храм находился в аварийном состоянии и стоял без купола.

- Эта колокольня находилась в аварийном состоянии и не являлась памятником архитектуры, - заверили в Лысковской епархии. – Решение о ее ликвидации было принято по решению собрания жителей села. Ветхая деревянная колокольня представляла опасность для местных жителей, в особенности детей, которые нередко ее посещали. В связи с трудным финансовым положением было принято решение сжигать разобранную колокольню на месте. Данные действия были согласованы с церковными и государственными властями, пожарным надзором.