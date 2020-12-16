Двухлетний ребенок отравился наркотиками в Нижегородской области. Фото: Александр ГЛУЗ

Когда двухлетнего малыша на днях привезли в детскую городскую больницу № 1 в Нижнем Новгороде, врачи глазам своим не поверили – у него был налицо диагноз «Отравление наркотическими веществами». Последующий анализ показал и вид вещества – метадон.

- Его среди ночи 10 декабря привезли родители, - рассказали медики сотрудникам правоохранительных органов. – Как это случилось, они не объяснили. Но мы сразу поняли, что тут замешаны наркотики.

Врачи сразу же сообщили о случившееся в полицию. Как оказалось, родители малыша живут в поселке Луч Приокского района. Долгие годы этот поселок славился на весь Нижний Новгород своими наркопритонами и угодьями наркобаронов. В последнее время былая слава поутихла. И вот Луч снова оказался в центре скандальной истории.

- Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт наркотиков», - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Дело пока не раскрыто. Обстоятельства отравления тоже пока не установлены. В их доме в поселке Луч проводился обыск, в том числе с участием кинологов, но ничего подозрительного обнаружить не удалось. Сейчас расследование этого дела продолжается.

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