«Я восхищен»: Нижегородец поблагодарил врачей за свое спасение

Нижегородец поблагодарил врачей за свое спасение. Фото: принтскрин видео.

В Нижегородской области число заболевших коронавирусной инфекцией все еще продолжает расти: больницы загружены, врачи работают на износ. При этом помощь стараются оказать всем и в максимальном объеме. Нижегородец Дмитрий Власов, лечившийся от коронавируса в городской больнице №5, так был тронут отношением медицинского персонала, что даже записал видеообращение с благодарностью.

«Я заболел 24 ноября, - вспоминает Дмитрий Михайлович. – Все началось с небольшой температуры, стало ломать суставы. Я обратился в поликлинику и лечился дома антибиотиками, но становилось все хуже».

Спустя шесть дней температура и вовсе подскочила под сорок, и мужчину госпитализировали в больницу №5. Там он лечился 11 дней, после чего его выписали.

«Я благодарен судьбе, что попал именно туда. Отношение всего персонала – обалденное. Когда я поступил, они бегали вокруг меня всю ночь с капельницами. За состоянием следили, брали каждый день анализ крови. Я просто восхищен! Дай Бог, чтобы у нас везде так относились к людям, и тогда, я думаю, мы эту заразу победим», - выразил уверенность благодарный пациент.