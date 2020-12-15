«Успевает по две книги в день»: Самый начитанный мальчик в Нижегородской области освоил более 800 книг

К своим 10 годам Алеша прочел более 800 книг. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В последнее время все чаще от родителей и учителей можно услышать жалобы на то, что дети ничего не читают и вообще не интересуются литературой: только бы в гаджетах да соцсетях сидели целыми днями. Увы, отчасти это правда, но не про всех ребят.

Пятиклассник Алеша Субботин - местная знаменитость в небольшом городе Бор Нижегородской области. К своим десяти годам мальчик прочел… более 800 книг! Алешу хорошо знают в местной библиотеке: уже к третьему классу он прочитал весь детский абонемент и перешел на взрослый.

У семьи Субботиных очень непростая судьба. Они приехали в Россию из Луганска в 2014 году, когда на Донбассе разгорелся вооруженный конфликт. Сначала приехали в Ростов-на-Дону, потом волею судьбы оказались на Бору в Нижегородской области. Здесь Алеша, которому тогда было всего четыре года, пошел в детский сад, но так как мест в подходящих по возрасту группах не было, его взяли в выпускную группу.

Читать всегда, читать везде! Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«В классе он всегда был самый маленький по возрасту, - рассказала «КП – Нижний Новгород» его мама Екатерина Субботина. – Но он развит не на свои годы, очень активен: всегда с удовольствием участвует в различных мероприятиях и внеклассной деятельности. Ребята в классе его любят: стоит ему заболеть, как тут же звонят, спрашивают, когда придешь?».

По словам Екатерины, Алеша научился читать в пять с половиной лет. Его первыми книгами стали произведения современных авторов – Холли Вебб и Кати Матюшкиной.

«Поначалу мы заставляли его [читать] – он не любил, - вспоминает мама пятиклассника. - Но жили в небольшой «однушке» - телевизора нет, заняться особо нечем. Записались в библиотеку, стали брать там классные книги. Пару недель мы его заставляли, а потом я даже не заметила, как он увлекся и стал читать сам».

Теперь мальчик читает по две книги в день – это по 300-400 страниц. Не каждый взрослый может похвастаться таким результатом!

Леша с мамой и папой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Обычно до обеда у меня есть свободное время и вечером, и я читаю. Больше всего я люблю приключения, детективы, фантастику. А классику не люблю: как-то там все запутанно, да и вообще это каменный век», - улыбается Алеша.

«Иногда он делает уроки - вроде бы сидит над учебником истории, а под ним у него книга лежит. Стоит отвлечься - он уже читает украдкой», - смеется Екатерина.

Удивительно, но при этом ребенок еще хорошо учится в школе, серьезно занимается дзюдо, с удовольствием ходит на кружки по программированию и робототехнике. Судя по всему, погружение в мир художественной литературы – это для него своего рода релакс.

«Поход в библиотеку – это такая отдушина для сына, - уверена Екатерина. - Я даже и не знала, сколько книг он прочитал: это посчитали сотрудники библиотеки по нашему формуляру. Оказалось, 803 книги, и вот сейчас мы еще десяток книг взяли – надеюсь, на неделю хватит».

Жаль только, что эти увлекательные остросюжетные книги Алеше практически не с кем обсудить.

«С друзьями я мало что могу обсуждать, так как они все свое свободное время проводят в основном в гаджетах. Один раз я подхожу на перемене к классу – думаю, что за странная тишина такая? Захожу – а все сидят, уткнувшись в телефоны», - сетует пятиклассник.

Напоследок Алеша Субботин пожелал всем сверстникам взяться за книгу – хотя бы попробовать.

«Желаю, чтобы ребята взяли две-три книги любого автора, прочитали бы – я уверен, им бы понравилось, это очень затягивает!», - сказал мальчик.