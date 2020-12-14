Погода в Нижнем Новгороде на 14-20 декабря: потепление и снегопады Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Нижегородцы, отвыкшие от неслабых морозов, наверняка устали от них за прошедшую неделю. Природа решила дать нам шанс отдохнуть.

В понедельник, 14 декабря, обилия снега ещё можно не ждать. Начало недели позволит нам настроиться. Температура в течение дня будет держаться ровно, на уровне -9-8 градусов. Планку она сохранит также вечером и ночью. Правда, ощущаться будет, по прогнозам синоптиков, как -14-13. В любом случае, одеться стоит тепло. Ветер будет задувать юго-восточный, а его скорость может варьировать от 2,6 до 5,8 метра в секунду. Осадков в понедельник не ожидается, как и яркого солнца. А атмосферное давление в течение суток займёт отметку в 761-762 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха — 87-89%.

Во вторник, 15 декабря, начнётся то самое ощутимое потепление. Синоптики прогнозируют температуру воздуха на уровне -8 утром и -6-5 — днём и вечером. Ощущаться она может как -13 и -10 соответственно. В начале дня ветер будет по-прежнему юго-восточным, а к вечеру и ночи сменит направление и станет южным. Его скорость составит от 3,6 метра в секунду до 5,4 в течение суток. Влажность воздуха займёт отметку от 90 до 92%, то есть повысится. Атмосферное давление составит 757-759 миллиметров ртутного столба. Ну, и, конечно же, снег. Вторник станет началом снежного марафона наступившей недели. Синоптики обещают серьёзный снегопад.

В среду, 16 декабря, температура дойдёт до самой "тёплой" своей точки за последнее время: от -4 утром и в ночь на четверг и до -3 — днём. Ощущаться она будет как -9-7 градусов. Основные осадки в виде снега пройдут утром и днём. Снегопад будет несильный. Ветер продолжит менять направление в сторону запада и его скорость составит от 1,7 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление продержится в течение суток на уровне 757-758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха, как и во вторник, будет примерно 91-92%.

17 декабря, в четверг, нас ожидают практически те же условия, что и в среду. За исключением того, что несильный снегопад продлится весь день, ветер станет западным, а атмосферное давление чуть снизится до 750 миллиметров ртутного столба.

В пятницу, 18 декабря, температура воздуха немного опустится до -6 к вечеру и -8 — к ночи (по ощущениям -10 и -12). Снегопад пройдёт утром и днём. Ветер в течение дня будет менять направление от северо-западного к северо-восточному. Его скорость может, как прогнозируют синоптики, дойти до 7,1 метра в секунду, но в основном она составит почти 3 метра в секунду. Влажность воздуха упадёт до 85%, а атмосферное давление поднимется до 755-761 миллиметра ртутного столба.

И, наконец, выходные! К сожалению, в субботу и воскресенье — 19 и 20 декабря — всё вернётся на круги своя. Декабрь как-никак. Температура опустится до -10 утром и -15-13 градусов — вечером и ночью. Ощущаться будет как -19-15. Скорость ветра будет умеренной. Ветер — восточным и юго-восточным. Атмосферное давление возрастёт до 764-766 миллиметров ртутного столба. Снегопады в выходные не ожидаются. Влажность воздуха оба дня продержится на уровне примерно 83%. Стоит отметить, что в воскресенье нам обещают яркое солнце в Нижнем Новгороде!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!