«Фантастика просто!»: Глеб Никитин с семьей прокатился по льду Горьковского моря

Глеб Никитин с семьей прокатился по льду Горьковского моря. Фото: СОЦСЕТИ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вместе со всей своей семьей в минувшие выходные отправился на Горьковское море. Солнце, прозрачный лед и восхитительные пейзажи – отличный вариант для зимнего отдыха. По словам главы региона, он давно мечтал побывать на Байкале весной. Его манил чистый лед без снега и многокилометровый каток. Пока воплотить свою мечту не удалось. Однако он нашел неплохую альтернативу прямо в Нижегородской области.

- В эти выходные выбрался с семьей на Горе-море и поразился, какая же у нас красота, - поделился впечатлениями Глеб Никитин на своей странице в инстаграм. - Знаменитый розово-фиолетовый закат, над километрами льда! Ледяные конькобежные трассы вдоль берега! Мамочка катит на коньках с коляской . Моя дочка едет на ризеншнауцере! Кайт на коньках. Хоккей среди торосов! Фантастика просто!

Напомним, в последнее время в Нижегородской области установились серьезные морозы. По ночам столбики термометров опускаются до -17 градусов. Немногим теплее и в дневные часы – 14…-15 градусов. Так что покататься по первому бесснежному льду сейчас уже довольно много желающих.