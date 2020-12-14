«Меге» грозит крупный штраф за столпотворение около ледового катка

Более двух десятков человек выстроились в очередь за коньками. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Торгово-развлекательный центр «Мега» уличили в нарушении режима повышенной готовности, действующего в Нижегородской области.

Как рассказали в региональном департаменте безопасности, 13 декабря здесь около ледового катка было замечено настоящее столпотворение. Более двух десятков человек выстроились в очередь за коньками: кто-то был парами, кто-то – целыми компаниями.

«В связи с этим было организовано контрольное мероприятие в ТЦ «Мега» при участии сотрудников органов внутренних дел и заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрия Краснова», - рассказали в ведомстве.

По результатам проверки был выявлен ряд нарушений, в связи с чем представителя «Меги» уже вызвали в отдел полиции для составления административного протокола. Торгово-развлекательному центру грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Напомним согласно последним изменениям в Указ губернатора Нижегородской области «О введении режима повышенной готовности», каткам и горнолыжным комплексам в регионе необходимо обеспечить дополнительные меры безопасности. В частности, билеты можно продавать только в онлайн-режиме, количество одновременно присутствующих людей должно быть ограничено, в билетах должны быть прописаны конкретные вход и раздевалка и прочее.