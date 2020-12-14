За утонувшего в курином помете тракториста директору птицефабрики выписали штраф

Трактор пришлось доставать спецтехникой. Фото: "Кстати"

В Нижегородской области поставлена точка в резонансном уголовном деле об утонувшем в курином помете трактористе.

Напомним, трагедия произошла летом в Павловском районе. 2 августа там пропал 73-летний житель села Таремское Евгений Фомичев. Мужчина на своем тракторе поехал в лес за грибами и не вернулся. Волонтеры и односельчане искали грибника больше суток, пока не выяснилось страшное: трактор утонул в глубокой выгребной яме, которую устроила Павловская птицефабрика.

Яма с куриным пометом была никак не огорожена, верхний слой засох на солнце, и выглядело это все просто как земля или грязь. По этой грязи и решил сократить путь до леса Евгений Иванович. Пенсионер и подумать не мог, что здесь скрывается огромная яма глубиной шесть метров. Вместе с трактором мужчина ушел на дно.

Обнаружить трактор удалось волонтерам, которые огромными шестами прощупывали это зловонное болото. Через сутки спецтехникой достали трактор, еще через день извлекли тело погибшего грибника.

Трактор достали на вторые сутки, тело погибшего - на третьи. Фото: "Кстати"

Через несколько дней после трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело против директора Павловской птицефабрики: его обвиняли в причинении смерти по неосторожности.

«Именно по его указанию на этом неогражденном земельном участке были устроены котлованы, выполняющие функции объектов размещения отходов. В нарушение действующих нормативно-правовых актов в течение двух лет в них по указанию обвиняемого с территории Павловской птицефабрики свозились и размещались отходы», - рассказали «КП-Нижний Новгород» в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

В результате эта халатность привела к страшной гибели человека, но следователи уверены, что при соблюдении всех норм безопасности трагедии бы удалось избежать.

Стоит отметить, что директор птицефабрики полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Также возместил затраты пострадавшей семьи на похороны и ходатайствовал о прекращении уголовного дела и назначении штрафа.

«Постановлением суда он признан виновным в совершении преступления, - пояснили в СУ СК России по Нижегородской области. – С учетом того, что это впервые совершенное преступление небольшой тяжести, и ввиду заглаживания ущерба пострадавшей стороне, виновному назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 тысяч рублей».

Обжаловать решение или требовать моральной компенсации семья пенсионера не намерена: вдова погибшего Вера Фомичева призналась, что для всех этих судебных тяжб у нее "не хватит здоровья".