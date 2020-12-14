Ангар с паллетами горел ночью в Сормовском районе

Пламя распространялось молниеносно.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Металлический ангар с поддонами горел на улице Зайцева в Сормовском районе Нижнего Новгорода минувшей ночью. Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, возгорание произошло в 1:30.
В помещении, забитом деревянными поддонами, огонь распространялся молниеносно. На фотографиях, которые сделали пожарные, видно, что прилегающая к ангару территория также завалена пиломатериалами.
Пожару был присвоен второй ранг.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Пожару был присвоен второй ранг. Пожарные боролись с огнем в течение двух часов, и только к половине четвертого утра возгорание удалось ликвидировать. Площадь, пройденная огнем, составила 200 квадратных метров.
К тушению пожара привлекались 70 единиц личного состава и 15 единиц техники. Информации о пострадавших нет.
Пожарные боролись с огнем два часа.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Напомним, на днях в Нижегородской области произошел другой крупный пожар. В поселке Тонкино сгорела пилорама на площади более двух тысяч квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.