Выехал на встречку: четыре машины, включая Камаз, столкнулись на Кстовской объездной Фото: СОЦСЕТИ

Трагично окончилось ДТП, случившееся сегодня на дорогах Нижегородской области. Сразу четыре автомобиля, один из которых — Камаз, столкнулись на объездной дороге Кстова. Подробностями происшествия поделилась пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородскому региону.

По предварительной информации ведомства, сегодня, 13 декабря, в 11:30 столкнулись три легковых автомобиля и один Камаз. Несчастный случай произошёл на 5 километре автодороги Красный мыс - Гнилицкие дворики. Причиной послужил манёвр водителя "Шевроле Ланос" — мужчины 70 лет. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с движущимся на него ВАЗ 21101. Отчего ВАЗ 21101 откинуло в попутно движущийся с ним "Фольксваген Пассат".

В нижегородском сообществе ВКонтакте "Регион-52 | Нижний Новгород" появилось видео с места события, снятое проезжающими мимо свидетелями последствий.

ГУ МВД сообщило, что в результате ДТП пострадали четверо — водитель и пассажиры ВАЗ 21101 и пассажиры "Шевроле Ланос". Водитель "Ланоса", который спровоцировал происшествие, получил смертельное ранение.

В комментариях к видео автолюбители стали обсуждать наледи на дорогах, которые не видно с первого взгляда, что расслабляет водителей. По их мнению, это и послужило причиной поведения на дороге водителя "Ланоса" — вероятно, он набрал скорость и пренебрёг дистанцией, после чего его занесло.

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