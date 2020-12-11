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Страшный пожар под Нижним Новгородом: Горит пилорама площадью две тысячи квадратных метров

Сейчас пожарным удалось локализовать огонь
Василий КРОТОВ
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Горит пилорама площадью две тысячи квадратных метров.

Горит пилорама площадью две тысячи квадратных метров.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Нижегородской области вечером 11 декабря произошел страшный пожар – загорелась пилорама в поселке Тонкино. Сейчас пожарные продолжают бороться с огнем.

По уточненным данным, общая площадь пожара превысила 2,2 тысяч квадратных метров.

- Угрозы перехода на соседние здания нет, - заверили в ГУ МЧС по Нижегородской области. – К счастью, в результате пожара никто не погиб и не пострадал.

В результате пожара никто не пострадал.

В результате пожара никто не пострадал.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Тем временем спасатели опубликовали фото горящей пилорамы. Огромные языки пламени охватили уже все здание.

- Сообщение о пожаре в поселке Тонкино поступило 11 декабря в 18:20, - прокомментировали инцидент спасатели. - Возгорание произошло во втором Промышленном микрорайоне. Сейчас обстоятельства происшествия выясняются. Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Подробности ЧП уточняются.

Огонь уже удалось локализовать.

Огонь уже удалось локализовать.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжает следить за развитием событий.

ЧППроисшествия: ЧП

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