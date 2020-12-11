Пять главных новостей Нижнего Новгорода за уходящую неделю. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Уходящая рабочая неделя была богата на громкие происшествия. «Комсомолка» предлагает вспомнить события, которыми были отмечены минувшие дни.

В понедельник вечером внимание нижегородцев было приковано к страшному пожару в Дзержинске: там горел 25-этажный жилой дом. Возгорание произошло на 16 этаже, и к моменту приезда пожарных языки пламени уже вырывались с балкона. Спасатели эвакуировали 115 жильцов, которые смогли вернуться в свои квартиры только утром. К счастью, никто не пострадал.

Не успели все выдохнуть, как утром следующего дня случилось новое происшествие: на богородской трассе столкнулись сразу десять машин – мы публиковали видео с места ДТП. Пострадали два человека.

Все увереннее входит в новостную повестку новогодняя тема. Нижний Новгород вовсю готовится к празднику, и несколько дней назад стало известны адреса елочных базаров, которые будут работать в городе.

В среду новости из Нижегородской области снова прогремели на всю страну: 9 декабря утром в Володарске произошел взрыв в автомойке. Пострадали пять человек, четверо из которых – женщины в возрасте от 30 до 40 лет - попали в больницу.

Но, пожалуй, главной новостью недели можно назвать начало вакцинации от коронавируса, которая стартовала в Нижегородской области сегодня, 11 декабря. «Комсомолка» опубликовала список медицинских учреждений, где сделать бесплатную прививку от коронавируса в Нижегородской области.