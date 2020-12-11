Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Пять главных новостей Нижнего Новгорода за уходящую неделю

Публикуем обзор самых заметных событий из жизни региона
Ирина ШВЫРКАЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Пять главных новостей Нижнего Новгорода за уходящую неделю.

Пять главных новостей Нижнего Новгорода за уходящую неделю.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Уходящая рабочая неделя была богата на громкие происшествия. «Комсомолка» предлагает вспомнить события, которыми были отмечены минувшие дни.

В понедельник вечером внимание нижегородцев было приковано к страшному пожару в Дзержинске: там горел 25-этажный жилой дом. Возгорание произошло на 16 этаже, и к моменту приезда пожарных языки пламени уже вырывались с балкона. Спасатели эвакуировали 115 жильцов, которые смогли вернуться в свои квартиры только утром. К счастью, никто не пострадал.

Не успели все выдохнуть, как утром следующего дня случилось новое происшествие: на богородской трассе столкнулись сразу десять машин – мы публиковали видео с места ДТП. Пострадали два человека.

Все увереннее входит в новостную повестку новогодняя тема. Нижний Новгород вовсю готовится к празднику, и несколько дней назад стало известны адреса елочных базаров, которые будут работать в городе.

В среду новости из Нижегородской области снова прогремели на всю страну: 9 декабря утром в Володарске произошел взрыв в автомойке. Пострадали пять человек, четверо из которых – женщины в возрасте от 30 до 40 лет - попали в больницу.

Но, пожалуй, главной новостью недели можно назвать начало вакцинации от коронавируса, которая стартовала в Нижегородской области сегодня, 11 декабря. «Комсомолка» опубликовала список медицинских учреждений, где сделать бесплатную прививку от коронавируса в Нижегородской области.

КАРТИНА ДНЯ

Рекомендуемые