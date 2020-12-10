«Водитель сгорел заживо»: Жуткая авария произошла в Нижегородской области

Жуткая авария произошла в Нижегородской области. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Страшная авария произошла на днях в Городецком районе Нижегородской области – там после ДТП водитель заживо сгорел в своей машине. Об этом сообщает ОГИБДД «Городецкий».

- Авария произошла 8 декабря на 25-м километре автодороги Городец-Зиняки-Кантаурово, - рассказали в отделе полиции. – Водитель автомобиля Хонда Инсиг ехал со стороны Бора в Городец. Выезжая с второстепенной дороги, он не уступил следующему по главной дороге автомобилю Фрейтлайнеру. Спасти водителя не удалось, он сгорел заживо прямо в своей машине.

Погибший был довольно опытным водителем – стаж вождения у него уже больше 20 лет. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего. Уже удалось, установить, что погибший был довольно опытным водителем – стаж вождения у него уже больше 20 лет.

Сейчас обстоятельства трагедии выясняют сотрудники ГИБДД. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Напомним, ранее мы писали о массовой аварии в Богородском районе Нижегородской области, где столкнулись сразу 10 автомобилей. Лишь по счастливой случайности в этом ДТП никто не погиб.