"Повылетали стекла": На автомойке в Нижегородской области произошел взрыв

На автомойке в Володарске произошел взрыв. ФОТО: "Плохие новости. Дзержинск"

На автомойке в городе Володарске в Нижегородской области утром 9 декабря произошел взрыв. Первыми об этом происшествии написали очевидцы в социальных сетях.

- Раздался какой-то грохот, и везде повылетали стекла, - рассказали очевидцы в социальных сетях.

Вскоре информацию о происшествии подтвердили и официальные структуры. Сейчас на месте ЧП работают спасатели.

- Сообщение о хлопке в боксе автомойки в Володарске поступило в 9:58 9 декабря, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. - По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что обрушений конструкций не произошло, выбиты оконные проёмы и повреждены двери.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали четыре человека. Детей среди них нет. Погибших, к счастью, тоже нет.

- Сейчас на месте происшествия работают 13 сотрудников МЧС и четыре единицы техники, - рассказали спасатели. – Обстоятельства происшествия выясняются.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» следит за развитием событий.