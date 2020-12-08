Более ста нижегородских школ и детских садов объявили карантин по COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более ста образовательных организаций и детских садов Нижегородской области частично объявили карантин по коронавирусной инфекции. Об этом «Комсомолке» сообщили в Министерстве образования, науки и молодежной политики региона.

По данным на 7 декабря 2020 года, в связи с высокой заболеваемостью COVID-19 в регионе частично закрыто 106 образовательных организаций и 108 детских садов.

«Полностью закрыты на карантин по коронавирусной инфекции четыре детских сада: в Шатковском, Сеченовском, Сосновском и Шахунском районах. Также закрыта одна образовательная организация в Пильнинском районе», - уточнили в министерстве образования.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Нижегородской области действительно остается напряженной: ежедневно регистрируется около 500 заболевших и более десятка погибших.

К тому же сейчас в регионе наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ, в связи с чем многие детские коллективы также вынуждены сидеть на карантине. На карантин по ОРВИ частично закрыто 30 нижегородских школ и 42 детских сада.

Полностью приостановлен учебный процесс в семи детских садах: в Уренском, Балахнинском, Сеченовском, Сергачском районах Нижегородской области, а также в Автозаводском и Ленинском районах областного центра. Полностью закрыты из-за большого количества заболевших две образовательные организации в Шахунском районе области и Советском районе Нижнего Новгорода.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!