«Слышны плач и крики»: 25-этажный дом вспыхнул в Дзержинске. ФОТО: "Нижний № 1"

Страшный пожар этим вечером вспыхнул в Дзержинске Нижегородской области – там загорелся 25-этажный дом. Сейчас на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

- Сообщение о пожаре поступило в доме № 88а по улице Циолковского в Дзержинске поступило в 19:30, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – К моменту прибытия пожарных подразделений выяснилось, что огонь вспыхнул на 16-м этаже здания. Сейчас обстоятельства происшествия выясняются.

Как удалось выяснить, пожару уже присвоен второй ранг опасности. Площадь пожара еще устанавливается. Как сообщили спасатели, из здания уже были эвакуированы 84 человека, в том числе 16 детей.

- В тушении пожара задействованы 48 человек и 12 единиц техники, - рассказали в региональном ГУ МЧС. - На тушение подан 1 ствол «РСК-50», работает 3 звена ГДЗС. Сейчас прорабатывается вопрос по привлечению пассажирских автобусов для обогрева и по размещению эвакуированных жителей в ПВР.

Между тем, в социальных сетях уже появилось страшное видео пожара. На кадрах видны языки пламени, вырывающиеся из окон 16-го этажа.

- Это жуткая картина, - рассказывают очевидцы в социальных сетях. – Оттуда слышны крики и плач.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжит следить за развитием событий.