Фото спасательной операции с места провала под лед снегохода на Бору опубликовало МЧС. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Нижегородские спасатели начали спасательную операцию в районе исчезновения снегохода с двумя пассажирами в Борском районе в районе поселка Памяти Парижской коммуны. Напомним, накануне о провалившемся под лед транспортном средстве сообщили очевидцы.

Снегоход с двумя пассажирами провалился под лед накануне. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- В настоящее время спасатели Приволжского регионального поисково-спасательного отряда, на судне на воздушной подушке, прибыли на предполагаемое место провала снегохода, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. - На месте обнаружены следы пребывания человека. Сейчас проводится подготовка к распиловке льда для дальнейшего погружения водолаза.

Отыскать провал удалось только сегодня. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Ранее мы писали, что накануне днем поступило сообщение от очевидцев. Они сообщили, что на их глазах снегоход провалился под лед. К месту провала были направлены спасатели из Борского и Кстовского районов. Однако обнаружить тогда провал не удалось.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжит следить за развитием событий.