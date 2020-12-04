«Бабушка-валькирия»: Из-за сдачи нижегородская пенсионерка парализовала работу трамваев, встав на путях

Женщина просто встала на рельсы перед трамваем и заблокировала движение. Фото: тг-канал Нижний №1

В Нижнем Новгороде живут отчаянные пенсионерки: на днях это доказала бабушка, парализовавшая работу трамваев в центре города. Женщине показалось, что ей неправильно сдали сдачу, и она стала действовать решительно.

Все произошло на улице Белинского в районе Средного рынка, пишет телеграм-канал Нижний №1.

«Женщина расплатилась за проезд наличкой, и ей показалось, что водитель неправильно сдал сдачу. Якобы бабушка дала две тысячи рублей, а ей сдали как с двухсот. Начался конфликт», - рассказали очевидцы произошедшего.

Не добившись от водителя ни копейки, женщина не придумала ничего лучше, кроме как выйти и встать на рельсы, преградив путь трамваю. Так «бабушка-валькирия» живым щитом стояла более получаса, из-за чего на линии скопилось множество трамваев.

Женщина стояла перед трамваем живым щитом полчаса. Фото: тг-канал Нижний №1

Чтобы доказать, что женщина не права, пришлось вызывать ревизоров.

«Ревизоры службы сбора дохода провели инвентаризацию денежных средств у водителя, излишков и недостатков денежных средств не выявлено», - рассказали «Комсомолке» в муниципальном предприятии «Нижегородэлектротранс».

Сама бабушка, заварившая эту кашу, под шумок покинула место конфликта. Ушла по-английски, так сказать.

Сейчас на предприятии проводится внутренняя проверка по данной ситуации. Общее время простоя трамваев составило 32 минуты.

«Предприятие намерено обратиться в судебные органы о взыскании компенсации за простой», - заявили в МП «Нижегородэлектротранс». О каких суммах идет речь, пока не уточняется.

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