«Уже две собаки поработали кондукторами»: Нижегородская маршрутка превратилась в «хаскимобиль»

Четвероногий напарник два дня катался на месте кондуктора. Фото: Сергей Власов

Забавная история произошла с водителем маршрутки из Нижнего Новгорода. Сбежавшая от хозяина собака два дня ездила с ним в автобусе вместо кондуктора. Когда же пса удалось вернуть домой, водитель облегченно выдохнул. Однако утром следующего дня история получила неожиданное продолжение….

Нижегородец Сергей Власов работает водителем городской маршрутки №24. И вот в один прекрасный день откуда ни возьмись в салоне его автобуса появилась собака породы хаски. Она просто зашла на очередной остановке и уселась на место кондуктора.

«Так она каталась со мной до окончания рабочей смены, - рассказывает Сергей. - Вот такой милый и ответственный кондуктор. На улицу выгонять жалко, от еды отказывается, что с ней делать - не знаю. Говорят, до этого она же каталась в другой маршрутке».

На стоянке можно посидеть и на месте водителя. Фото: Сергей Власов

Собака явно была домашняя, поэтому сердобольный шофер решил во что бы то ни стало найти ее хозяина. Сфотографировал новоиспеченного четвероногого напарника и написал во все местные интернет-сообщества, оставив свой телефон.

Растроганные нижегородцы благодарили Сергея за проявленную доброту и с тревогой следили за развитием событий. Шел второй день, но за собакой так никто и не приходил.

«Со мной до сих пор работает, не уходит. Только что пообедали», - написал водитель на второй день.

Однако под конец смены у Сергея зазвонил телефон: объявился хозяин собаки. Вечером он пришел на стоянку автобусов, где Сергей ответственно передал ему питомца. И даже сфотографировал на память. Обрадованный таким хэппи-ендом, мужчина поспешил рассказать об этом нижегородцам - ведь сотни людей переживали за собаку.

На второй день нашелся хозяин собаки. Фото: Сергей Власов

«Спешу обрадовать, что хозяин нашей красавицы нашелся. Но у меня почему-то остается какая-то тревога за собаку. Я, конечно же, взял все контакты владельца, и в ближайшее время собираюсь навестить питомца. На этом история заканчивается. Всем спасибо», - написал Сергей в соцсетях. Тогда он еще не знал, что история-то на самом деле только началась.

Утром следующего дня местные паблики вновь запестрили сообщениями от Сергея. Похоже, он сам не верил в происходящее.

«Что происходит? - будто бы обращаясь к Вселенной, спрашивает нижегородский водитель. - Сегодня в 6 утра на остановке Баренца в автобус зашла хаски. Люди пускать не хотели, но она, как танк, влетела в автобус. У меня сердце чуть не встало: подумал, та же. Прошла по салону взад-перед и ко мне на колени. Зашла и не выходит. Приехали в Печеры - не ушла, позавтракали и поехали работать. Я в шоке! Почему Я?»

По его словам, это точно другая собака, так как вчерашняя была женского пола, а этот – мальчик, да еще и в ошейнике.

На следующий день в эту же маршрутку зашла другая хаски и уселась водителю на колени. Фото: Сергей Власов

Нижегородцы в соцсети тут же начали шутить, что пора переименовывать маршрутку в «хаскимобиль».

«Что-то в Вас они видят особенное, вызывающее доверие», «Хаски читают соцсети и знают, к кому идти», «Поставьте будку в автобус», - пишут нижегородцы. При этом добрый водитель получил шквал слов благодарности и комплиментов от совершенно незнакомых людей, тронутых столь заботливым отношением к четвероногим друзьям.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжит следить за развитием этой истории.

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