«Им занималась 8-летняя сестра»: Годовалый малыш в Дзержинске задохнулся во время кормления

Годовалый малыш в Дзержинске задохнулся во время кормления. ФОТО: "Дзержинское телевидение".

Жуткая история произошла на днях в Дзержинске Нижегородской области – там прямо во время кормления погиб годовалый мальчик. Сейчас в обстоятельствах этой трагедии разбираются следователи.

- Мальчику было всего год и 10 месяцев, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Вечером 30 ноября его кормила его восьмилетняя сестра. Неожиданно ребенок перестал дышать. По предварительной версии, малыш мог подавиться едой.

Стоит отметить, что ребенок страдал целым букетом хронических заболеваний. Его отец сразу вызвал медиков, однако спасти малыша они уже не смогли. Приехавшая скорая помощь лишь констатировала смерть ребенка.

- Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, - рассказали следователи. – Учитывая характеристики семьи, сама восьмилетняя девочка помещена в социальный приют для несовершеннолетних.

Известно, что в тот вечер дома девочка была с братом не одна. Как сообщает «Дзержинское телевидение», в квартире был и сам отец, и две его гостьи. По словам соседей, все они выпивали. Поэтому кормить ребенка пришлось старшей сестре.

Напомним, за последнее время это уже не первая гибель младенца в Нижегородской области. В конце ноября малыш умер спустя всего две недели после появления на свет. Его мама заболела коронавирусом перед родами, однако малыш родился без каких-либо патологий. Но однажды утром его нашли в кроватке без признаков жизни.