Наталья Водянова разделась для обложки модного журнала

38-летняя супермодель Наталья Водянова снялась в обнаженной фотосессии. Фото: Инстаграм

Знаменитая супермодель и общественница Наталья Водянова снялась в пикантной фотосессии. 38-летняя мать пятерых детей разделась для обложки британского модного журнала LOVE.

Авторами проекта выступили фотографы Мерт Алас и Маркус Пигготт, которые известны своими работами при участии мировых знаменитостей.

Компанию в фотосессии «нижегородской золушке» составили Наоми Кэмпбелл, Лера Стоун, Кейт Мосс, Дарья Вербова, Кристен Макменами, Дженейл Уильямс и другие знаменитые «коллеги по цеху». На черно-белом снимке каждая из них стоит в одинаковой позе: руки изящно подняты вверх, ноги на ширине плеч. Модели абсолютно голые, и лишь интимные места «замазаны» тоненькими полосками. Учитывая возраст манекенщиц – а им примерно от 40 до 50 лет – «сохранились» они просто превосходно.

Авторами проекта выступили фотографы Мерт Алас и Маркус Пигготт. Фото: Инстаграм

Правда, бодипозитивщики тут же обвини журнал в навязывании «неправильных» стереотипов.

«Молодое поколение получает неверные примеры позитивности тела. Вы могли бы показать все типы телосложения», - написала в Instagram одна из подписчиц.