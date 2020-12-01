«Убирайте излучатели!»: Жители Чкаловска вышли на тропу войны с вышками 4G

Жители Чкаловска вышли на тропу войны с вышками 4G.

Курьезный случай произошел на днях в городе Чкаловске Нижегородской области – здесь местные жители начали борьбу с вышками 4G. Новоявленные Дон Кихоты даже перекрыли дорогу, чтобы не допустить монтажников на свою территорию.

- А зачем нам нужен этот ваш интернет?! – возмущаются местные жители. – Будто нам без этого мало излучений! Даже и не просите – мы вас сюда и близко не пустим! Убирайте отсюда все излучатели!

Доводы жителей Чкаловска довольно просты – в 25 метрах от планируемой вышки находятся жилые дома. А значит, невидимых, но опасных лучей точно не миновать. Борьбу с «интернет-мельницами» они начали с обычного собрания, но потом перешли от слов к делу – подогнали свои машины и заблокировали проезд.

Стоит отметить, что обычно люди опасаются вышек 5G. Однако такие высокие технологии до Чкаловска да и в целом до Нижегородской области еще не дошли. Тем не менее, невидимую опасность жители решили пресечь на корню.

К слову, за последнее время это уже не первый подобный случай в России. Так, в дагестанском селе Новый Чиркей всерьез грозились спалить новый столб сотовой связи, принимая за пугающую вышку. То же происходит в Северной Осетии, но там напуганные рассказами о зомбировании люди уже уничтожили несколько телефонных столбов.

"Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" уже направила запрос в полицию, чтобы выяснить, какое наказание грозит борцам с высокими технологиями.