«Сливали данные ритуальщикам»: Нижегородских полицейских заподозрили в превышении полномочий

Нижегородские полицейские сливали персональные данные ритуальщикам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Занятная история приключилась в Павловском районе Нижегородской области: полицейские, призванные бороться с беззаконием, сами стали фигурантами уголовных дел. Их подозревают в разглашении персональных данных и превышении должностных полномочий.

Наверняка многие, кто имел несчастье потерять близких, сталкивались с тем, что ритуальщики порой приезжают раньше, чем родственники узнают о смерти близкого человека. Как такое происходит? По всей видимости, кто-то попросту «сливает» данные ритуальным компаниям, которые действуют крайне быстро, чтобы опередить конкурентов. Эти «кто-то» иногда – сотрудники спецслужб.

Подобная практика, например, прижилась среди нескольких сотрудников дежурной части Павловского отдела полиции.

«По версии следствия, сотрудники полиции неоднократно предоставляли представителям ритуальной компании сведения о личности умерших граждан и месте их обнаружения на территории Павловского района, составляющие персональные данные», - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.

За свои услуги стражи порядка получали вознаграждение – от трех тысяч до тридцати тысяч рублей. Неплохой заработок с учетом того, что это им почти ничего не стоило. Однако теперь может стоить свободы.

Так они работали почти два года. Но, как известно, сколько веревочке ни виться, а конец все равно будет. Недавно их преступную схему раскрыли, и теперь за свою жажду легких денег им придется ответить по закону.

Сейчас подозреваемые отстранены от исполнения своих должностных обязанностей. Ведется следствие. Максимальное наказание, которое предусматривает статья 286 УК РФ, - лишение свободы на срок до четырех лет. Минимально же можно отделаться штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

По информации ГУ МВД России по Нижегородской области, сотрудники отстранены от исполнения обязанностей, проводится служебная проверка.

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