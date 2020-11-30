«Они не могли сделать селфи»: В Сарове рассказали, зачем уборщицы устроили фотосессию в подъезде

В Сарове рассказали, зачем уборщицы устроили фотосессию в подъезде. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

В минувшие выходные все социальные сети отлетел забавный видеоролик из Сарова. На кадрах видно, как в подъезд заходят две уборщицы и вместо уборки устраивают фотосессию. Вот они со шваброй, вот с бутылкой дезинфицирующего средства – на все про все у них ушло не более минуты. После этого уборщицы со спокойной совестью покинули подъезд. Однако эта необычная фотосессия попала на камеры видеонаблюдения и сделала уборщиц звездами интернета.

- Саровские коммунальщики переквалифицировались в артистов. Все больше позируют, чем моют, - поделились видео местные жители в группе "Нижний Новгород. Без цензуры".

Пользователи социальных сетей тут же принялись ругать сотрудниц ДУКа за «показуху». Дескать, вместо того, чтобы выполнять свои обязанности, те только делают фотографии. Однако, как оказалось, все было не так просто.

- На самом деле уборщица сделала уборку в этом подъезде, - пояснили «Комсомолке» в МУП «Центр ЖКХ». – Просто они уже пожилые люди и не могут делать селфи. Поэтому для отчетности, уже после уборки, они ходят и фотографируют друг друга. Никакого нарушения в этом нет и наказывать их не за что.